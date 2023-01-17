Леоненко Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леоненко Нина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1985

Дочь: Леоненко Оксана Валерьевна

Отец ребёнка: Леоненко Валерий Анверович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леоненко Ольга Валерьевна

Отец ребёнка: Леоненко Валерий Анверович

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