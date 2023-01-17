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Sprung Nikolaus

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

1863

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Sprung Oswald

Мать: ?

Степовое, Миколаївська область
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