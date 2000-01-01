Блинов Влас Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: Блинов Дементей Козьмич
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Евдокея Власьевна
Мать ребёнка: Блинова Евдокея Яковлевна
Рождение ребёнка
1798 ст.
Мать ребёнка: Блинова Евдокея Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно