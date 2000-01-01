Блинов Влас Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Влас Дементьевич

Блинов Влас Дементьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: Блинов Дементей Козьмич

Мать: Блинова Евдокея Матвеевна

Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Евдокея Власьевна

Мать ребёнка: Блинова Евдокея Яковлевна

Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Блинов Аверкий Власьевич

Мать ребёнка: Блинова Евдокея Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евдокея Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close