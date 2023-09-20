Александровский Дмитрий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1906
Дата смерти30.04.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906
Отец: Александровский Афанасий Трофимович
Мать: Александровская (Кривоколяско) (дев.Гузоватая) Синклитикия (Секретина) Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1925
Рождение ребёнка
27.01.1928
Дочь: Литвинова (дев.Александровская) Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Александровская (дев.Фоменко) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Александров Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Александровская (дев.Фоменко) Александра Ивановна
Смерть
30.04.1979
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область