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Александровский Дмитрий Афанасьевич

Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

14.10.1906

Дата смерти

30.04.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906

Отец: Александровский Афанасий Трофимович

Мать: Александровская (Кривоколяско) (дев.Гузоватая) Синклитикия (Секретина) Трофимовна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александровская (дев.Фоменко) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1925

Сын: Александров Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Александровская (дев.Фоменко) Александра Ивановна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.01.1928

Дочь: Литвинова (дев.Александровская) Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Александровская (дев.Фоменко) Александра Ивановна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Александров Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Александровская (дев.Фоменко) Александра Ивановна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
30.04.1979
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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