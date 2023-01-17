Неладнов Иван Иванов

Неладнов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неладнов Иван

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Место рождения

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

До 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Неладнов Антон Иванов

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Неладнов Максим Иванов

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Петрова Ефимия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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