Баширов Багит
Место рожденияд.Балтаси,Балтасинской волости Казанского уезда Казанской губернии.
Дата рождения1748
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Башир Шахмаметов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Вахитов Мухаметгали
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1824
Рождение ребёнка
1833
Сын: Вахитов Ибрагим
Мать ребёнка: не указана