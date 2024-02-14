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Баширов Багит

Место рождения

д.Балтаси,Балтасинской волости Казанского уезда Казанской губернии.

Дата рождения

1748

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Башир Шахмаметов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Вахитов Муххамадсадык

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Вахитов Мухаметгали

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1824
Рождение ребёнка
1833

Сын: Вахитов Ибрагим

Мать ребёнка: не указана

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