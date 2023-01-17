Баранова (Победимова) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Победимова) Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1976

Отец: Победимов Виктор Александрович

Мать: Победимова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
23.06.1995

Дочь: Трохина Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Баранов Андрей Петрович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.05.2005

Дочь: Баранова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Баранов Андрей Петрович

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Андрей Петрович

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