Баранова (Победимова) Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1976
Рождение ребёнка
23.06.1995
Дочь: Трохина Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Баранов Андрей Петрович
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.05.2005
Дочь: Баранова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Баранов Андрей Петрович
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно