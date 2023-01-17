Турукина (Грудницкая) Вера
Место рождения
Дата рождения16.06.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1956
Отец: Грудницкий Иван
Мать: Грудницкая Ольга
Рождение ребёнка
09.08.1981
Дочь: Мезина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Турукин Владимир
Рождение ребёнка
29.07.1987
Дочь: Туренко Марина
Отец ребёнка: Дегтерев Юрий
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дегтерев Юрий
брак не зарегистрирован
Развод
Неизвестно
Муж: Турукин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Турукин Владимир