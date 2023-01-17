Турукина (Грудницкая) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурукина (Грудницкая) Вера

Турукина (Грудницкая) Вера

avatar

Место рождения

Прилуки, Чернігівська область

Дата рождения

16.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1956

Отец: Грудницкий Иван

Мать: Грудницкая Ольга

Прилуки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.08.1981

Дочь: Мезина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Турукин Владимир

Горноправдинск, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
29.07.1987

Дочь: Туренко Марина

Отец ребёнка: Дегтерев Юрий

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтерев Юрий

брак не зарегистрирован
Развод
Неизвестно

Муж: Турукин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турукин Владимир

Горноправдинск, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close