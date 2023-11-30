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Лихота Никита Устинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихота Николай Никитич

Мать ребёнка: Бондарь Лукия Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихота Михаил Никитич

Мать ребёнка: Бондарь Лукия Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихота Федор Никитич

Мать ребёнка: Бондарь Лукия Никитична

Рождение ребёнка
02.01.1940

Сын: Лихота Степан Никитич

Мать ребёнка: Бондарь Лукия Никитична

Смерть
Неизвестно

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