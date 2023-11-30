Лихота Никита Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бондарь Лукия Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бондарь Лукия Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихота Федор Никитич
Мать ребёнка: Бондарь Лукия Никитична
Рождение ребёнка
02.01.1940
Мать ребёнка: Бондарь Лукия Никитична
Смерть
Неизвестно