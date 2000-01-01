Evans (Lessley) Anne Eliza — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Evans (Lessley) Anne Eliza

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Место рождения

Bolivar, Missouri - Polk County

Дата рождения

08.01.1857

Дата смерти

26.12.1944

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1857

Отец: Lessley William Theodore

Мать: Lessley Sarah Elizabeth

Bolivar, Missouri - Polk County
Место жительства
1880
Место жительства
1900
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Смерть
26.12.1944
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