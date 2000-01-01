Evans (Lessley) Anne Eliza
Место рожденияBolivar, Missouri - Polk County
Дата рождения08.01.1857
Дата смерти26.12.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1857
Отец: Lessley William Theodore
Мать: Lessley Sarah Elizabeth
Bolivar, Missouri - Polk County
Место жительства
1880
Место жительства
1900
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Смерть
26.12.1944