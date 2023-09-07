Лысянкова Просковья Аникеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысянкова Просковья Аникеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысянков Аникей

Мать: Лысянкова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупракова Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Чупраков Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупракова Мария Борисовна

Отец ребёнка: Чупраков Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупракова Евдокия Борисовна

Отец ребёнка: Чупраков Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупраков Иван Борисович

Отец ребёнка: Чупраков Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупраков Борис

Смерть
Неизвестно
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