Луць Артур Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луць Артур Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1990

Отец: не указан

Мать: Луць Светлана Юрьевна

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