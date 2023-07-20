Ерохина Степанида Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерохин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ерохин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Ерохина) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Ерохин Иван Кузьмич
Смерть
1952