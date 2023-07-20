Ерохина Степанида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохина Степанида Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ЭЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерохин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерохин Степан Иванович

Отец ребёнка: Ерохин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Ерохина) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Ерохин Иван Кузьмич

Смерть
1952

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