Шаламов Ефим Григориев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Шаламов Григорий Фёдоров
Мать: Шаламова Пелагея Карпова
Рождение ребёнка
28.10.1816
Мать ребёнка: Шаламова Марья
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Шаламова Анна Ефимова
Мать ребёнка: Шаламова Марья
Рождение ребёнка
1822
Сын: Шаламов Иван Ефимов
Мать ребёнка: Шаламова Марья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Шаламова Наталья Ефимова
Мать ребёнка: Шаламова Марья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шаламов Макар Ефимов
Мать ребёнка: Шаламова Марья
Рождение ребёнка
27.10.1833
Дочь: Шаламова Минодара Ефимова
Мать ребёнка: Шаламова Марья
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Шаламова Агафья Ефимова
Мать ребёнка: Шаламова Марья
Смерть
Неизвестно