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Шаламов Ефим Григориев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Шаламов Григорий Фёдоров

Мать: Шаламова Пелагея Карпова

Рождение ребёнка
28.10.1816

Сын: Шаламов Евмений Ефимов

Мать ребёнка: Шаламова Марья

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Шаламова Анна Ефимова

Мать ребёнка: Шаламова Марья

Рождение ребёнка
1822

Сын: Шаламов Иван Ефимов

Мать ребёнка: Шаламова Марья

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Шаламова Наталья Ефимова

Мать ребёнка: Шаламова Марья

Рождение ребёнка
1826

Сын: Шаламов Макар Ефимов

Мать ребёнка: Шаламова Марья

Рождение ребёнка
27.10.1833

Дочь: Шаламова Минодара Ефимова

Мать ребёнка: Шаламова Марья

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Шаламова Агафья Ефимова

Мать ребёнка: Шаламова Марья

Смерть
Неизвестно

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