Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Дмитрий Федоров
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Аким Федоров
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Агафья Федорова
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Федор Федоров
Отец ребёнка: Федор Степанов
Смерть
Неизвестно