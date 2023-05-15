Реттиева Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Сын: Реттиев Кирило Дмитриевич
Отец ребёнка: Реттиев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Реттиев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Реттиев Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Реттиев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Реттиева Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Реттиев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Реттиева Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Реттиев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Реттиев Никита Дмитриевич
Отец ребёнка: Реттиев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Реттиев Дмитрий Иванович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно