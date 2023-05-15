Реттиева Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реттиева Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Реттиев Кирило Дмитриевич

Отец ребёнка: Реттиев Дмитрий Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1830

Сын: Реттиев Сава Дмитриевич

Отец ребёнка: Реттиев Дмитрий Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1833

Сын: Реттиев Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Реттиев Дмитрий Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Реттиева Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Реттиев Дмитрий Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Реттиева Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Реттиев Дмитрий Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Реттиев Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Реттиев Дмитрий Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Реттиев Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Реттиев Дмитрий Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реттиев Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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