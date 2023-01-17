- Мария Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1852 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.
Отец ребёнка: Лысов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.
Сын: Лысов Констатин Алексеевич
Отец ребёнка: Лысов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
15.11.1891 ст.
Сын: Лысов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Лысов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
26.09.1895 ст.
Дочь: Лысова Афанасия Алексеевна
Отец ребёнка: Лысов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Лысов Алексей Александрович