- Мария Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Мария Самсоновна

- Мария Самсоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1852 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.

Сын: Лысов Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Лысов Алексей Александрович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.

Сын: Лысов Констатин Алексеевич

Отец ребёнка: Лысов Алексей Александрович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1891 ст.

Сын: Лысов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Лысов Алексей Александрович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1895 ст.

Дочь: Лысова Афанасия Алексеевна

Отец ребёнка: Лысов Алексей Александрович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Лысов Алексей Александрович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close