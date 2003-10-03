Старшов Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаршов Матвей Иванович

Старшов Матвей Иванович

avatar

Место рождения

Черемхово, Черемховское, Иркутская область

Дата рождения

03.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.2003

Отец: Старшов Иван Валерьевич

Мать: Старшова Татьяна Викторовна

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close