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Старшов Матвей Иванович
Старшов Матвей Иванович
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Место рождения
Черемхово
, Черемховское, Иркутская область
Дата рождения
03.10.2003
Пол
Мужской
Отец
Старшов Иван Валерьевич
1974 г.р.
Мать
Старшова (Ломова) Татьяна Викторовна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.2003
Отец:
Старшов Иван Валерьевич
Мать:
Старшова Татьяна Викторовна
Черемхово
, Черемховское, Иркутская область
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