Васильев Федор Феофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1904 ст.
Мать ребёнка: Васильева Варвара Николаевна
Запись о рождении и крещении сделана в городе Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1904 ст.
Красное Село, Царскосельский уезд, Санктпетербургская губерния
Мещанин города Красное Село Петербургской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно