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Таранов Яков Романович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

?.06.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 1942 по ?.06.1944
Род войск: Пехота Воинское звание: Младший лейтенант Призван в 1942 году Илекским РВК. 18.10.1943 года в звании сержанта отправлен на службу в 244 стрелковую дивизию. В 1944 году в звании младшего лей... Показать все
Смерть
?.06.1944
Причина смерти: Пропал без вести
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