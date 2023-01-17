Таранов Яков Романович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти?.06.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1942 по ?.06.1944
Род войск: Пехота Воинское звание: Младший лейтенант Призван в 1942 году Илекским РВК. 18.10.1943 года в звании сержанта отправлен на службу в 244 стрелковую дивизию. В 1944 году в звании младшего лей... Показать все
Смерть
?.06.1944
Причина смерти: Пропал без вести