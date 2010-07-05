Щербаков Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1939
Дата смерти05.07.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1939
Рождение ребёнка
1963
Сын: Щербаков Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Щербакова Зоя Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова Зоя Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербакова Зоя Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
05.07.2010