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Щербаков Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1939

Дата смерти

05.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1939

Отец: Щербаков Василий Егорович

Мать: Щербакова Евдокия Осиповна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Щербаков Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Щербакова Зоя Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Зоя Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Зоя Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
05.07.2010
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