Гасанов Гасан Андаилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андаил
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гасанов Магомед Андаилович (Гасанович)
Мать ребёнка: Гасанова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасанов Муртазали Гасанович
Мать ребёнка: Гасанова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гасанова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуарша
Смерть
Неизвестно