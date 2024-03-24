Гасанов Гасан Андаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гасанов Гасан Андаилович

Место рождения

Батлаич, Хунзахский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андаил

Мать: не указана

Батлаич, Хунзахский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
1911

Сын: Гасанов Магомед Андаилович (Гасанович)

Мать ребёнка: Гасанова ?

Батлаич, Хунзахский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасанов Муртазали Гасанович

Мать ребёнка: Гасанова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гасанова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуарша

Смерть
Неизвестно
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