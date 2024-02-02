Гончарова (Ковалёва) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.06.1912
Дата смертиОколо ?.02.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гончаров Александр Егорович
с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.02.1966
Белые пруды Везовский р-н