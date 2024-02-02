Гончарова (Ковалёва) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончарова (Ковалёва) Анна Фёдоровна

Гончарова (Ковалёва) Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.06.1912

Дата смерти

Около ?.02.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.06.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончаров Александр Егорович

с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Александр Егорович

Смерть
Около ?.02.1966
Белые пруды Везовский р-н
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close