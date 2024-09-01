(Белозор) Ефросинья 02 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белозор) Ефросинья 02

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1890 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

NN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белозор Иван

Мать: (Бабенко) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Радченко Тимофей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радченко Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радченко Володя

Отец ребёнка: Радченко Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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