Солодков Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Солодков Макар Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1873
Сын: Солодков Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1876
Сын: Солодков Антон Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно