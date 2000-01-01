Солодков Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодков Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Солодков Макар Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1873

Сын: Солодков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1876

Сын: Солодков Антон Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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