Ибраева Лидия Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибраева Лидия Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1983 г.р.
1985 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1983

Сын: Ибраев Александр Викторович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.1985

Сын: Ибраев Алексей Викторович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.07.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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