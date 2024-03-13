Ибраева Лидия Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.06.1983
Сын: Ибраев Александр Викторович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.1985
Сын: Ибраев Алексей Викторович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.07.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности