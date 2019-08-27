Павлова (Патрикеева) Алина Сергеевна
Место рожденияг. Ростов-на-Дону
Дата рождения27.08.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.2015
Дочь: Павлова Кира Константиновна
Отец ребёнка: Павлов Константин Владимирович
Рождение ребёнка
23.09.2018
Дочь: Павлова Агата Константиновна
Отец ребёнка: Павлов Константин Владимирович