Павлова (Патрикеева) Алина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Патрикеева) Алина Сергеевна

Место рождения

г. Ростов-на-Дону

Дата рождения

27.08.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.2015

Дочь: Павлова Кира Константиновна

Отец ребёнка: Павлов Константин Владимирович

Рождение ребёнка
23.09.2018

Дочь: Павлова Агата Константиновна

Отец ребёнка: Павлов Константин Владимирович

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