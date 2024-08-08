Тептяр Ablay Yulush ulu
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1707
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1707
Отец: Ясачный Татарин Yulush Aytugan ulu
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Тептяр Abdul-Djalyl
Мать ребёнка: не указана
Брат Тляммет Аблаев в 18 лет привел семейство и был подписантом договора с башкирами ЯикСуби
Смерть
1761
в 3 ревизии 1762 отмечено что умер