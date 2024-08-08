Тептяр Ablay Yulush ulu Вычислено 1707 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТептяр Ablay Yulush ulu

Тептяр Ablay Yulush ulu

avatar

Место рождения

Псеево, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1707

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Отец

1652 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1707

Отец: Ясачный Татарин Yulush Aytugan ulu

Мать: не указана

Псеево, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1754

Сын: Тептяр Abdul-Djalyl

Мать ребёнка: не указана

Псеево, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Брат Тляммет Аблаев в 18 лет привел семейство и был подписантом договора с башкирами ЯикСуби
Смерть
1761
Псеево, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
в 3 ревизии 1762 отмечено что умер

Мы используем куки для улучшения работы сайта.