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Анна Степановна

Место рождения

Первое Семеново, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1854 и 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1854 и 1860

Отец: Степан Порфирьевич

Мать: не указана

Первое Семеново, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
02.07.1880

Муж: Ксенофонт Онисифор Никифорович

Рождение ребёнка
19.12.1881

Сын: Иван Христофорович

Отец ребёнка: Ксенофонт Онисифор Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
08.09.1884

Дочь: Вера Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Ксенофонт Онисифор Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.06.1886

Сын: Петр Ксенофонтович

Отец ребёнка: Ксенофонт Онисифор Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
04.08.1889

Дочь: Наталия Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Ксенофонт Онисифор Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
30.10.1891

Дочь: Матрона Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Ксенофонт Онисифор Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Евдокия Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Ксенофонт Онисифор Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.10.1897

Сын: Садок Савелий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Ксенофонт Онисифор Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.10.1900

Сын: Логгин Лука Ксенофонтович

Отец ребёнка: Ксенофонт Онисифор Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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