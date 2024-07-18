Анна Степановна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1854 и 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1854 и 1860
Отец: Степан Порфирьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1880
Рождение ребёнка
19.12.1881
Сын: Иван Христофорович
Отец ребёнка: Ксенофонт Онисифор Никифорович
Рождение ребёнка
08.09.1884
Дочь: Вера Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Ксенофонт Онисифор Никифорович
Рождение ребёнка
14.06.1886
Сын: Петр Ксенофонтович
Отец ребёнка: Ксенофонт Онисифор Никифорович
Рождение ребёнка
04.08.1889
Дочь: Наталия Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Ксенофонт Онисифор Никифорович
Рождение ребёнка
30.10.1891
Дочь: Матрона Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Ксенофонт Онисифор Никифорович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Евдокия Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Ксенофонт Онисифор Никифорович
Рождение ребёнка
10.10.1897
Сын: Садок Савелий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Ксенофонт Онисифор Никифорович
Рождение ребёнка
09.10.1900
Сын: Логгин Лука Ксенофонтович
Отец ребёнка: Ксенофонт Онисифор Никифорович
Смерть
Неизвестно