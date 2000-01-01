Иванова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1951
Дочь: Федорова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Федоров Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Федоров Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Федоров Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
02.05.1954
Дочь: Федорова Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Федоров Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1955
Отец ребёнка: Федоров Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Федорова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Федоров Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Федоров Дмитрий Алексеевич