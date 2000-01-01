Иванова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1924

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1951

Дочь: Федорова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Федоров Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Федоров Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Федоров Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
02.05.1954

Дочь: Федорова Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Федоров Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1955

Сын: Федоров Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Федоров Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Федорова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Федоров Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Федоров Дмитрий Алексеевич

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