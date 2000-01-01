Хасанова (Лукожева) Марьям Алиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанова (Лукожева) Марьям Алиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1950

Отец: Лукожев Али

Мать: Хава

Рождение ребёнка
28.03.1968

Сын: Хасанов Заудий Хасмахматович

Отец ребёнка: Хасанов Хасмахмат Зайпуллаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукожева Анжела Хасмахматовна

Отец ребёнка: Хасанов Хасмахмат Зайпуллаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курманаева Айшат Хасмахматовна

Отец ребёнка: Хасанов Хасмахмат Зайпуллаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасанов Абубакар Хасмахматович

Отец ребёнка: Хасанов Хасмахмат Зайпуллаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Табуева Хализа Хасмахматовна

Отец ребёнка: Хасанов Хасмахмат Зайпуллаевич

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