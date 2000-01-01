Хасанова (Лукожева) Марьям Алиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1950
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1950
Отец: Лукожев Али
Мать: Хава
Рождение ребёнка
28.03.1968
Сын: Хасанов Заудий Хасмахматович
Отец ребёнка: Хасанов Хасмахмат Зайпуллаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукожева Анжела Хасмахматовна
Отец ребёнка: Хасанов Хасмахмат Зайпуллаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курманаева Айшат Хасмахматовна
Отец ребёнка: Хасанов Хасмахмат Зайпуллаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасанов Абубакар Хасмахматович
Отец ребёнка: Хасанов Хасмахмат Зайпуллаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Табуева Хализа Хасмахматовна
Отец ребёнка: Хасанов Хасмахмат Зайпуллаевич