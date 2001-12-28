Кашкет (Ярилина) Лариса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1928
Дата смерти28.12.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928
Отец: Ярилин Андрей Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова (Кашкет) Галина Михайловна
Отец ребёнка: Кашкет Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
29.12.1954
Отец ребёнка: Кашкет Михаил Ефимович
Смерть
28.12.2001