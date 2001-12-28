Кашкет (Ярилина) Лариса Андреевна 28.08.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кашкет (Ярилина) Лариса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1928

Дата смерти

28.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928

Отец: Ярилин Андрей Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашкет Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова (Кашкет) Галина Михайловна

Отец ребёнка: Кашкет Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
29.12.1954

Сын: Кашкет Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Кашкет Михаил Ефимович

Смерть
28.12.2001

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