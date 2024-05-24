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Горбунцов Михаил Федорович

Место рождения

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

До 1878

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Федор Петрович

Мать: не указана

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Горбунцова Афанасия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Горбунцов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Горбунцова Павла Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1878
Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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