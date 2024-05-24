Горбунцов Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиДо 1878
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Федор Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Горбунцова Афанасия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Горбунцов Иван Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Горбунцова Павла Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1878