Шульгин Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1888
Дата смерти21.09.1952
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1888
Отец: Шульгин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1926
Мать ребёнка: Шульгина (Воеводина) Ефросинья Ивановна
1-е Цветово, Курский муниципальный район, Курская область
Смерть
21.09.1952