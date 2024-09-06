Шульгин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгин Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1888

Дата смерти

21.09.1952

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1888

Отец: Шульгин Иван Андреевич

Мать: (Шульгина) Арина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шульгина (Воеводина) Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шульгина (Воеводина) Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шульгина (Воеводина) Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шульгина (Воеводина) Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1926

Сын: Шульгин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Шульгина (Воеводина) Ефросинья Ивановна

1-е Цветово, Курский муниципальный район, Курская область
Смерть
21.09.1952

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