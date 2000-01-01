Тимербаева Балия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимербаева Балия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1963

Сын: Тимербаев Наргиз Нагимович

Отец ребёнка: Тимербаев Нагим Ширгатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фируза Нагимовна

Отец ребёнка: Тимербаев Нагим Ширгатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимербаев Нагим Ширгатович

Смерть
Неизвестно
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