Чудин Али
Место рожденияРоссия, Республика Мордовия, Ковылкинский район, село Старое Аллагулово
Дата рождения1912
Дата смерти14.07.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Чудин Хаким
Мать: Чудина (Чудин) Шарифя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
29 Гв. отд. танк. бр. ефрейтор, стрелок
Рождение ребёнка
27.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бедердинова, Чудина (Акчурина) Камария Каримдатовна
Смерть
14.07.1943
http://maratmus.livejournal.com/#post-maratmus-36951
Похороны
Неизвестно