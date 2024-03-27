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Чудин Али

Место рождения

Россия, Республика Мордовия, Ковылкинский район, село Старое Аллагулово

Дата рождения

1912

Дата смерти

14.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Чудин Хаким

Мать: Чудина (Чудин) Шарифя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бедердинова, Чудина (Акчурина) Камария Каримдатовна

Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
29 Гв. отд. танк. бр. ефрейтор, стрелок
Рождение ребёнка
27.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бедердинова, Чудина (Акчурина) Камария Каримдатовна

Смерть
14.07.1943
http://maratmus.livejournal.com/#post-maratmus-36951
Похороны
Неизвестно

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