Блохин Константин Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блохин Сергей Константинович
Мать ребёнка: Блохина Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блохин Александр Константинович
Мать ребёнка: Блохина Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
22.09.1915
Сын: Блохин Николай Константинович
Мать ребёнка: Блохина Екатерина Алексеевна
Смерть
Неизвестно