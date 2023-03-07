Блохин Константин Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блохин Константин Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блохин Сергей Константинович

Мать ребёнка: Блохина Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блохин Александр Константинович

Мать ребёнка: Блохина Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
22.09.1915

Сын: Блохин Николай Константинович

Мать ребёнка: Блохина Екатерина Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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