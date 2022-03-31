Ермакова (Муравьева) Клара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1937
Дата смерти31.03.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1937
Рождение ребёнка
01.03.1963
Сын: Ермаков Александр Альбертович
Отец ребёнка: Ермаков Альберт Николаевич
Рождение ребёнка
08.11.1965
Отец ребёнка: Ермаков Альберт Николаевич
Рождение ребёнка
27.08.1971
Сын: Ермаков Алексей Альбертович
Отец ребёнка: Ермаков Альберт Николаевич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.2022