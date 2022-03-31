Ермакова (Муравьева) Клара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмакова (Муравьева) Клара Николаевна

Ермакова (Муравьева) Клара Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1937

Дата смерти

31.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1937

Отец: Муравьев Николай Афанасьевич

Мать: Кондарева Анна Павловна

Рождение ребёнка
01.03.1963

Сын: Ермаков Александр Альбертович

Отец ребёнка: Ермаков Альберт Николаевич

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
08.11.1965

Сын: Ермаков Юрий Альбертович

Отец ребёнка: Ермаков Альберт Николаевич

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
27.08.1971

Сын: Ермаков Алексей Альбертович

Отец ребёнка: Ермаков Альберт Николаевич

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Развод
Неизвестно

Муж: Ермаков Альберт Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Альберт Николаевич

Смерть
31.03.2022
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close