Кинащак (Городечная) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКинащак (Городечная) Татьяна Петровна

Кинащак (Городечная) Татьяна Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1901

Дата смерти

После 1965

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1901

Отец: Городечный Петр

Мать: Анна

Бракосочетание
04.08.1919

Муж: Билинский Фёдор

Рождение ребёнка
21.05.1920

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Билинский Фёдор

Рождение ребёнка
25.01.1922

Дочь: Иоанна

Отец ребёнка: Билинский Фёдор

Острожец, Львівська область
Рождение ребёнка
14.01.1924

Дочь: Меланья

Отец ребёнка: Билинский Фёдор

Рождение ребёнка
1926

Сын: Билинский Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Билинский Фёдор

Острожец, Львівська область
Рождение ребёнка
22.10.1928

Сын: Билинский Емельян Фёдорович

Отец ребёнка: Билинский Фёдор

Острожец, Львівська область
Рождение ребёнка
16.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кинащак (kinaszczak) Иван Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кинащак (kinaszczak) Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кинащак (kinaszczak) Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кинащак (kinaszczak) Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кинащак (kinaszczak) Иван Иванович

Смерть
После 1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close