Кинащак (Городечная) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1901
Дата смертиПосле 1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1901
Отец: Городечный Петр
Мать: Анна
Бракосочетание
04.08.1919
Муж: Билинский Фёдор
Рождение ребёнка
21.05.1920
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Билинский Фёдор
Рождение ребёнка
25.01.1922
Дочь: Иоанна
Отец ребёнка: Билинский Фёдор
Рождение ребёнка
14.01.1924
Дочь: Меланья
Отец ребёнка: Билинский Фёдор
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Билинский Фёдор
Рождение ребёнка
22.10.1928
Сын: Билинский Емельян Фёдорович
Отец ребёнка: Билинский Фёдор
Рождение ребёнка
16.07.1932
Рождение ребёнка
05.07.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1965