Сидорова-Kala Хельга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова-Kala Хельга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоцман-Сидорова-Kala Наталья Александровна

Отец ребёнка: Сидоров Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Александр Александрович

Отец ребёнка: Сидоров Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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