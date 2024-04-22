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Евдокия Петрова

Место рождения

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.08.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1800

Отец: Пётр Патрикеев

Мать: Степанида Дмитриева

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1800 06.08.1800 Деревни Речек у крестьянина Петра Патрикеева жена Стефанида Автамонова родила дочь Евдокию которая крещена 6го числа Восприемницею была того же дому мать его родная крестьянская жен... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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