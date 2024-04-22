Евдокия Петрова
Место рождения
Дата рождения06.08.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1800
Отец: Пётр Патрикеев
Мать: Степанида Дмитриева
МК-1800 06.08.1800 Деревни Речек у крестьянина Петра Патрикеева жена Стефанида Автамонова родила дочь Евдокию которая крещена 6го числа Восприемницею была того же дому мать его родная крестьянская жен... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно