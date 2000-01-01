Коршун Василий Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1920
Мать ребёнка: Коршун Пелагея Федоровна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Дворянский титул
До 1920
Потомственный дворянин.
Работа или профессия
1920
Землемер-землеустроитель комиссии Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коршун Пелагея Федоровна
Смерть
Неизвестно