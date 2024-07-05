Кузнецов Иван Григорьевич 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Кузнецов Григорий Ильинич

Мать: Кузнецова Дарья Киприяновна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Кузнецов Алексей Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Федосья Григорьевна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кузнецов Яков Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Федосья Григорьевна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Кузнецова Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Федосья Григорьевна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Кузнецова Мелания Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Федосья Григорьевна

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Кузнецова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Федосья Григорьевна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Кузнецова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Федосья Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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