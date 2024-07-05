Кузнецов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1753
Сын: Кузнецов Алексей Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Федосья Григорьевна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Кузнецова Федосья Григорьевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Кузнецова Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Федосья Григорьевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Кузнецова Мелания Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Федосья Григорьевна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Кузнецова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Федосья Григорьевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Кузнецова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Федосья Григорьевна
Смерть
Неизвестно