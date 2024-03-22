Литвиненко Борис Климов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786 ст.
Отец: Литвиненко Клим Игнатов
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Сын: Литвиненко Терентий Борисов
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Литвиненко Терентий Борисов
Место жительства
1832
Оренбургская губерния, Российская империя
Населенный пункт неизвестен, только область - теперь Самарская, ссылку не смогла сделать. Можно оставить пустым, если никак.
Место жительства
1832
Оренбургская губерния, Российская империя
Населенный пункт неизвестен, только область - теперь Самарская, ссылку не смогла сделать. Можно оставить пустым, если никак.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская губерния, Российская империя
Населенный пункт неизвестен, только область - теперь Самарская, ссылку не смогла сделать. Можно оставить пустым, если никак.
Смерть
Неизвестно
Оренбургская губерния, Российская империя
Населенный пункт неизвестен, только область - теперь Самарская, ссылку не смогла сделать. Можно оставить пустым, если никак.