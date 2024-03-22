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Литвиненко Борис Климов

Место рождения

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786 ст.

Отец: Литвиненко Клим Игнатов

Мать: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Литвиненко Терентий Борисов

Мать ребёнка: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Литвиненко Терентий Борисов

Мать ребёнка: не указана

Вязовое, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
1832
Оренбургская губерния, Российская империя
Населенный пункт неизвестен, только область - теперь Самарская, ссылку не смогла сделать. Можно оставить пустым, если никак.
Место жительства
1832
Оренбургская губерния, Российская империя
Населенный пункт неизвестен, только область - теперь Самарская, ссылку не смогла сделать. Можно оставить пустым, если никак.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвякова Ефросинья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская губерния, Российская империя
Населенный пункт неизвестен, только область - теперь Самарская, ссылку не смогла сделать. Можно оставить пустым, если никак.
Смерть
Неизвестно
Оренбургская губерния, Российская империя
Населенный пункт неизвестен, только область - теперь Самарская, ссылку не смогла сделать. Можно оставить пустым, если никак.
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