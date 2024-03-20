Чичагова (Дохтурова) Наталья Николаевна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чичагова (Дохтурова) Наталья Николаевна Николаевна

Место рождения

СПб

Дата рождения

11.04.1858

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

СПб
Бракосочетание
08.04.1879

Муж: Чичагов Леонид Михайлович

Спасо-Преображенский собор, Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Russia
Супруг(-а): Наталья Николаевна Николаевна Чичагова (Дохтурова)
Рождение ребёнка
12.01.1880

Дочь: Коврига Вера Леонидовна

Отец ребёнка: Чичагов Леонид Михайлович

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
21.06.1881

Дочь: Наталия Леонидовна

Отец ребёнка: Чичагов Леонид Михайлович

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
14.01.1883

Дочь: Фон Резон Леонида Леонидовна

Отец ребёнка: Чичагов Леонид Михайлович

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
02.09.1886

Дочь: Сергиевская Екатерина Леонидовна

Отец ребёнка: Чичагов Леонид Михайлович

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Смерть
1895
Дивеево
Похороны
Неизвестно
Монастырское кладбище
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