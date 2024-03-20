Чичагова (Дохтурова) Наталья Николаевна Николаевна
Место рожденияСПб
Дата рождения11.04.1858
Дата смерти1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Бракосочетание
08.04.1879
Спасо-Преображенский собор, Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Russia
Супруг(-а): Наталья Николаевна Николаевна Чичагова (Дохтурова)
Рождение ребёнка
12.01.1880
Дочь: Коврига Вера Леонидовна
Отец ребёнка: Чичагов Леонид Михайлович
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
21.06.1881
Дочь: Наталия Леонидовна
Отец ребёнка: Чичагов Леонид Михайлович
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
14.01.1883
Дочь: Фон Резон Леонида Леонидовна
Отец ребёнка: Чичагов Леонид Михайлович
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
02.09.1886
Дочь: Сергиевская Екатерина Леонидовна
Отец ребёнка: Чичагов Леонид Михайлович
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Смерть
1895
Дивеево
Похороны
Неизвестно
Монастырское кладбище