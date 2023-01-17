Герасимов Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.2003
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Герасимова Галина Николаевна
Дубенки, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Наталья Вениаминовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубцова Вера Петровна
Мать ребёнка: Наталья Вениаминовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Вениаминовна
Бракосочетание
Неизвестно