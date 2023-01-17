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Герасимов Петр Дмитриевич

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Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасимов Дмитрий Кузьмич

Мать: Герасимова Евдокия Михайловна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
24.07.2003

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Герасимова Галина Николаевна

Дубенки, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Валентина Алексеевна

Развод
Неизвестно

Жена: Наталья Вениаминовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубцова Вера Петровна

Мать ребёнка: Наталья Вениаминовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Вениаминовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Галина Николаевна

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