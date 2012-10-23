Костомаров Василий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостомаров Василий Максимович

Костомаров Василий Максимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1932

Дата смерти

23.10.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1956

Жена: Костомарова Александра Павловна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.04.1958

Дочь: Костомарова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Костомарова Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костомаров Павел Васильевич

Мать ребёнка: Костомарова Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костомаров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Костомарова Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Костомарова Александра Павловна

Смерть
23.10.2012
Казахстан Кустанайская обл. г. Рудный
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close