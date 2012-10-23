Костомаров Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1932
Дата смерти23.10.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1956
Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.04.1958
Дочь: Костомарова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Костомарова Александра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костомаров Павел Васильевич
Мать ребёнка: Костомарова Александра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костомаров Иван Васильевич
Мать ребёнка: Костомарова Александра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Костомарова Александра Павловна
Смерть
23.10.2012
Казахстан Кустанайская обл. г. Рудный