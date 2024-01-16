(Гулый) Агафья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гулый) Агафья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Гулый Яков Евтихеев

Мать: Гулый Аккулина

Смерть
Неизвестно
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