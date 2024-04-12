Тетерин Феоктист Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: Тетерин Яков Васильев
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Тетерин Харитон Феоктистов
Мать ребёнка: Евдокия Полуэктова
Рождение ребёнка
Около 1735
Мать ребёнка: Евдокия Полуэктова
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Тетерин Михайла Феоктистов
Мать ребёнка: Евдокия Полуэктова
Смерть
Неизвестно
Московская область, Егорьевский район, Михали (Коломенский уезд, д. Михалева)