Тетерин Феоктист Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерин Феоктист Яковлев

Место рождения

Михали, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Тетерин Яков Васильев

Мать: ?

Михали, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Тетерин Харитон Феоктистов

Мать ребёнка: Евдокия Полуэктова

Михали, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Тетерин Исай Феоктистов

Мать ребёнка: Евдокия Полуэктова

Михали, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Тетерин Михайла Феоктистов

Мать ребёнка: Евдокия Полуэктова

Михали, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
Михали, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Михали (Коломенский уезд, д. Михалева)
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