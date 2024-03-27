Султаев Габделкави Габделмазитов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султаев Габделкави Габделмазитов

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Султаев Габделмазит

Мать: Хуснизямал Фатхуллина

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
28.03.1894

Сын: Султаев Габделхафиз Габделкавиев

Мать ребёнка: Сайризямал Мухаметзариф Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
12.05.1900

Сын: Султаев Габделкасим Габделкавиев

Мать ребёнка: Сайризямал Мухаметзариф Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
10.06.1903

Сын: Султаев Калимулла Габделкави Улы

Мать ребёнка: Сайризямал Мухаметзариф Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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