Султаев Габделкави Габделмазитов
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Султаев Габделмазит
Мать: Хуснизямал Фатхуллина
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
28.03.1894
Сын: Султаев Габделхафиз Габделкавиев
Мать ребёнка: Сайризямал Мухаметзариф Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
12.05.1900
Сын: Султаев Габделкасим Габделкавиев
Мать ребёнка: Сайризямал Мухаметзариф Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
10.06.1903
Сын: Султаев Калимулла Габделкави Улы
Мать ребёнка: Сайризямал Мухаметзариф Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно